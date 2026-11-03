Вижити і врятувати інших: як ветерани вчать навичок домедичної допомоги (фото)

Дві цінності в одному проєкті

Ідея навчати працівників домедичної допомоги виникла під час регулярних зустрічей із ветеранами. У Кернел помітили, що приблизно через один рік після повернення зі служби, коли найінтенсивніший етап адаптації вже позаду, люди починають шукати нові можливості для розвитку й застосування набутого досвіду.

"Ми отримали від ветеранів дуже чіткий запит: вони хочуть передавати цивільним колегам знання, які здобули під час служби, адже вони побачили, що їхнім колегам бракує деяких життєвих навичок. Так і виникла ідея підготувати ветеранів як інструкторів із домедичної допомоги", – пояснює Тетяна Караваєва.

Для колег – це можливість отримати знання від людей, які самі пройшли через критичні ситуації, а для ветеранів – застосувати свій досвід у новій суспільно важливій ролі та передати його іншим.

"Коли про домедичну допомогу розповідає людина, яка була на війні й може на власному досвіді або досвіді побратимів пояснити, як конкретна навичка рятує життя, це має іншу вагу. Більшість наших ветеранів-інструкторів самі під час служби зазнали травм чи поранень. Тому вони фактично є живим підтвердженням того, наскільки важливо знати основи домедичної допомоги", – каже Караваєва.

Курси домедичної допомоги від ветеранів (фото: kernel.ua)

Один із таких інструкторів – Вадим Медвідь, ветеран, який втратив обидві кінцівки, наразі працює фахівцем із моніторингу в Кернел. Під час тренінгів він показує, як йому накладали турнікети на обидві ноги. Коли людина з таким досвідом пояснює алгоритм дій, учасники сприймають інформацію інакше.

Але особистий досвід не замінює професійної підготовки. Щоб перетворити ініціативу на системне навчання, Кернел організувала підготовку інструкторів та забезпечила їх обладнанням для практичних занять.

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Водночас усі ветерани опановують тренерські навички, адже більшості з них раніше не доводилося працювати з аудиторією, пояснювати алгоритми дій та контролювати їх виконання. Після цього ветеран може почати навчати колег.

Як це працює

Підготовку проєкту розпочали у 2025 році, а перші практичні тренінги для працівників почали проводити з березня 2026-го – після того, як ветерани пройшли необхідне професійне навчання.

У вересні-жовтні чинні інструктори проходять щорічну ресертифікацію. Водночас до команди готуються долучитися ще троє ветеранів: Євгеній із Кропивницького олійноекстракційного заводу (ОЕЗу), Назар зі Старокостянтинівського ОЕЗу та Юрій із Енселко, кластера Кернел. Вони завершують початкову підготовку й готуються проводити тренінги для колег. Після їхнього долучення команда налічуватиме дев’ять інструкторів.

Курси домедичної допомоги від ветеранів (фото: kernel.ua)

Стати інструктором може ветеран, який працює в Кернел, незалежно від того, чи був він мобілізований безпосередньо з компанії, чи приєднався до неї вже після завершення служби. Компанія інформує ветеранів про таку можливість, однак рішення долучитися залишається за кожним із них.

Робота інструктором – це додаткова оплачувана функція поряд з основними обов’язками. Заняття проводять у робочий час, узгоджуючи графік із виробничими потребами та основними обов’язками інструкторів.

Для проведення занять компанія забезпечила кожного інструктора укомплектованою навчальною сумкою з турнікетами, бандажами, манекенами та іншими матеріалами для практичних відпрацювань.

Тренінги тривають близько двох-трьох годин, а оптимальний розмір групи становить 10-12 учасників, щоб кожен міг особисто відпрацювати необхідні навички. Основна увага приділяється діям у перші хвилини після травмування.

Працівники вчаться розпізнавати та зупиняти масивну кровотечу, правильно накладати турнікет, викликати швидку допомогу тощо. На наступному етапі - повноцінний одноденний тренінг, який покриває дії по протоколу MARCH.

Ветерани вирішили поділитися своїм досвідом та провести тренінги з домедичної допомоги (фото: kernel.ua)

До кінця 2026 року Кернел орієнтується провести ще близько півсотні тренінгів і охопити додатково понад півтисячі працівників. У перспективі компанія прагне, щоб таке навчання пройшов кожен працівник.

Однак з огляду на 11 тис. працівників компанії, першочергове завдання полягає в тому, щоб у кожному колективі було хоча б кілька людей, які вміють надати домедичну допомогу.

"У перспективі ми хочемо, щоб таке навчання пройшов кожен працівник. Однак з огляду на 11 тис. працівників компанії, першочергове завдання полягає в тому, щоб у кожному колективі було хоча б кілька людей, які вміють надати домедичну допомогу. Це знання, які сьогодні потрібні не лише на роботі – вони можуть знадобитися будь-де", – говорить Караваєва.

Вихід за межі компанії

Досвід інструкторів уже став у пригоді й за межами Кернел. У червні в Одесі після російського удару ветеран компанії та інструктор із домедичної допомоги Владислав Стецюк допоміг постраждалій людині. Він опублікував відео, у якому наголосив на важливості вміти надавати домедичну допомогу, мати турнікет і знати, як ним правильно користуватися.

Відео поширилося в місцевих соцмережах і привернуло увагу представників міської адміністрації. Вони звернулися до Владислава з проханням провести навчання з домедичної допомоги. Компанія, звісно ж, погодила і підтримала ініціативу.

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"Наші інструктори живуть у громадах, а громада – це значно більше, ніж працівники одного підприємства. Тому ми зацікавлені, щоб ці знання поширювалися. Для когось це була можливість уперше навчитися користуватися турнікетом, для інших - нагода повторити важливі алгоритми та зрозуміти, як допомогти близькій чи незнайомій людині до приїзду медиків", – пояснює Караваєва.

Такий досвід може стати одним із напрямів подальшого розвитку програми. Проте наразі заняття для працівників агротехнологічного гіганта залишаються головним завданням, а навчання зовнішніх аудиторій відбувається за окремим погодженням.

Плани на 2027 рік

Наступний етап розвитку програми – розширення команди інструкторів і поступове збільшення кількості працівників, які пройдуть практичне навчання.

"Для нас мета 2027 року – не просто механічно збільшувати кількість тренінгів. Ми хочемо масштабувати програму так, щоб працівники на різних підприємствах Кернел отримували практичні навички домедичної допомоги, а ветерани – можливість застосовувати свій військовий досвід у новій, суспільно корисній ролі", – підсумовує Караваєва.

Компанія допомогла перетворити цю ініціативу на системну програму з професійною підготовкою, обладнанням і додатковою оплатою за тренерську роботу.

Тепер ця програма дає ветеранам можливість не лише застосовувати свої знання в цивільному житті, а й навчати інших того, що може стати вирішальним у критичний момент. А для компанії це спосіб посилювати безпеку команди, використовуючи досвід і готовність самих ветеранів ділитися ним.