"Кернел" и ЕБРР инвестируют миллион евро в людей для восстановления Украины: что это значит
"Кернел" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали грантовое соглашение на 1 млн. евро для развития программ компании в сфере человеческого капитала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
В основе партнерства - убеждение "Кернел" и ЕБРР, что инвестиции в людей являются необходимым условием восстановления Украины и эти шаги нужно делать уже сейчас, работая на перспективу.
"Для нас партнерство с ЕБРР - это не только о финансировании, но прежде всего о синхронизации ценностей. Международный финансовый институт такого уровня доверяет "Кернел" реализацию стратегических социальных проектов во время войны", - прокомментировала подписание HRD "Кернел" Наталья Теряхина.
По ее словам, таким образом компания в партнерстве с ЕБРР показывает рынку, что украинский бизнес может работать по высоким мировым стандартам прозрачности, инвестируя в профессиональное образование и инклюзивность непосредственно в регионах, где это сейчас критически необходимо.
Региональное развитие: 600 новых специалистов по экономике
Первым направлением проекта станет создание современных учебных лабораторий в четырех профессионально-технических колледжах Украины – в Одессе, Полтаве, Кропивницком и Староконстантинове.
На их базе будут готовить специалистов рабочих профессий, которые сегодня критически важны для аграрного сектора, промышленности и возобновляемой энергетики: электромонтеров, специалистов по автоматизации производства и других технических специалистов.
Лаборатории будут оборудованы оборудованием последнего поколения. Это позволит студентам приобретать реальные практические навыки и отвечать требованиям современного рынка труда. Ожидается, что в течение пяти лет лаборатории будет подготовлено около 600 квалифицированных молодых специалистов, которые станут основой для восстановления украинской экономики в регионах.
Безбарьерность как стандарт
Второе направление грантовой программы подразумевает модернизацию производственных объектов Кернел в соответствии с международными принципами безбарьерности и универсального дизайна.
Все решения компания внедряет в сотрудничестве с ветеранами, чтобы они отвечали реальным потребностям возвращающихся к гражданской работе людей. Эта работа является частью комплексной программы поддержки ветеранов, включающей адаптацию рабочих мест, физическую и психологическую реинтеграцию.
"ЕБРР поддерживает проекты, которые помогают украинскому бизнесу усиливать устойчивость и в то же время инвестировать в будущее страны. Наше партнерство с Кернел демонстрирует, какую важную роль частный сектор может играть в восстановлении человеческого капитала Украины", - отметила Соня Джордан-Кирван, директор ЕБРР по экономике и гендерной.
Она добавила, что инвестиции в доступность и инклюзивное техническое образование создают новые возможности для людей, укрепляют устойчивость бизнеса и демонстрируют будущим международным инвесторам зрелость украинских компаний.
Это соглашение открывает новый этап сотрудничества Кернел и ЕБРР по развитию человеческого капитала и восстановлению Украины.
Для справки
Инициатива реализуется в рамках грантовой программы ЕБРР Human Capital Investment Incentive (HCII), начатой в 2024 году для поддержки украинских компаний в решении кадровых вызовов, вызванных войной.
Программа предусматривает софинансирование инвестиций, направленных на создание возможностей трудоустройства, развитие профессиональных навыков и повышение доступности рабочей инфраструктуры. Донорскую поддержку сотрудничеству ЕБРР и Кернел оказывает Фонд технического сотрудничества TaiwanBusiness-EBRD.
Как сообщалось, это не первый проект "Кернел" такого плана. До этого "Кернел" совместно с We build Ukraine и "Содержание.Центр анализа политики" запустили первую в Украине Школу публично-частного партнерства (ППП) для громад.
Ее цель - научить местную власть готовить экономически обоснованные проекты по восстановлению и развитию региона для привлечения частного и международного капитала.