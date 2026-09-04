"Кернел" будет учить громады привлекать инвестиции на восстановление: что нужно знать
"Кернел" совместно с We build Ukraine и "Содержание.Центр анализа политики" запустили первую в Украине Школу публично-частного партнерства (ППП) для общин. Ее цель – научить местные власти готовить экономически обоснованные проекты по восстановлению и развитию региона для привлечения частного и международного капитала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Чему учат в Школе ППП
Согласно опросу "Кернел" среди 230 громад, главное препятствие для привлечения инвестиций – не отсутствие идей, а нехватка просчитанной финансовой и юридической документации. Пока только 4% местных советов разбираются в инструментах ППП.
В первом наборе практической трехмесячной программы участвует 21 громада. Команды вместе с менторами разрабатывают инвестиционные предложения по энергонезависимости, водо- и теплоснабжению, жилищному фонду и другим сферам.
"Громадам не хватает прикладной экспертизы: как просчитать окупаемость, сбалансировать риски и защитить проект перед инвестором. Наша задача - помочь им пройти этот путь от идеи до готового пакета документов", - отметила директор БФ "Вместе с Kernel" Лилия Марачканец.
Как будут масштабировать проект
Ранее базовый онлайн-курс проекта уже прошли представители 400 громад. Финалом программы станет питчинг перед международными партнерами, министерствами и частными инвесторами. Проекты-победители получат экспертное сопровождение до момента финансирования.
Организаторы Школы ППП планируют масштабировать и расширить сотрудничество с государственными институтами и международными донорами для системного финансирования муниципальных инициатив.
Ранее мы сообщали, что "Кернел" заключил первую в мире сделку по продаже низкоуглеродистого масла с эко-премией.