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"Кернел" будет учить громады привлекать инвестиции на восстановление: что нужно знать

14:45 04.09.2026 Пт
2 мин
Масштабная инициатива поможет местным советам превратить обычные идеи в привлекательные бизнес-планы
aimg Сергей Новиков
"Кернел" будет учить громады привлекать инвестиции на восстановление: что нужно знать Кернел открыл Школу для общин (фото: пресс-служба)
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"Кернел" совместно с We build Ukraine и "Содержание.Центр анализа политики" запустили первую в Украине Школу публично-частного партнерства (ППП) для общин. Ее цель – научить местные власти готовить экономически обоснованные проекты по восстановлению и развитию региона для привлечения частного и международного капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Чему учат в Школе ППП

Согласно опросу "Кернел" среди 230 громад, главное препятствие для привлечения инвестиций – не отсутствие идей, а нехватка просчитанной финансовой и юридической документации. Пока только 4% местных советов разбираются в инструментах ППП.

В первом наборе практической трехмесячной программы участвует 21 громада. Команды вместе с менторами разрабатывают инвестиционные предложения по энергонезависимости, водо- и теплоснабжению, жилищному фонду и другим сферам.

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"Громадам не хватает прикладной экспертизы: как просчитать окупаемость, сбалансировать риски и защитить проект перед инвестором. Наша задача - помочь им пройти этот путь от идеи до готового пакета документов", - отметила директор БФ "Вместе с Kernel" Лилия Марачканец.

Как будут масштабировать проект

Ранее базовый онлайн-курс проекта уже прошли представители 400 громад. Финалом программы станет питчинг перед международными партнерами, министерствами и частными инвесторами. Проекты-победители получат экспертное сопровождение до момента финансирования.

Организаторы Школы ППП планируют масштабировать и расширить сотрудничество с государственными институтами и международными донорами для системного финансирования муниципальных инициатив.

Ранее мы сообщали, что "Кернел" заключил первую в мире сделку по продаже низкоуглеродистого масла с эко-премией.

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