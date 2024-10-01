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У военнообязанных есть 14 дней. Как работает рассылка повесток "Укрпочтой"

Украина, Киев, Вторник 01 октября 2024 10:46
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У военнообязанных есть 14 дней. Как работает рассылка повесток "Укрпочтой" Фото: Повестка по почте (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, получившие повестки через "Укрпочту", должны в течение 14 дней явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА) .

Повестки через "Укрпочту" начали отправлять жителям Херсонской области. В ОВА подчеркивают, что военнообязанные, которые получают их по почте, должны явиться в ТЦК в течение 14 дней. В случае игнорирования повестки военнообязанного привлекают к административной ответственности, а данные передаются в полицию для розыска.

Напомним, в Украине введен новый механизм формирования и отправки повесток с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Повестки подписываются электронной подписью начальников ТЦК и содержат уникальный QR-код для идентификации. После этого их печатает "Укрпочта" и посылает по домашним адресам военнообязанных. Первые повестки, отправленные через "Укрпочту", уже поступили в почтовые отделения на Закарпатье.

РБК-Украина ранее также сообщало, что "Укрпочта" доставляет повестки в форме заказных писем, которые получатель должен подписать при получении. По словам руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского, если получатель не забирает письмо, для него оставляют уведомление. Если после этого письмо так и не забрали, его возвращают отправителю – Министерству обороны Украины.

Напомним, адвокат юридической компании "Рияко и Партнеры" Екатерина Анищенко в комментарии для РБК-Украина рассказала, что в Украине участились случаи, когда лица узнают о мобилизации из-за ареста банковских счетов или сообщения от банка. Это происходит даже если они не получали повестки. Такая ситуация может возникнуть, в частности, из-за проживания по другому адресу, об изменении которого лицо не сообщило. В случае, если повестка поступила по старому адресу, есть основания для судебного обжалования. Однако, если все требования выполнены, а человек сознательно не явился в ТЦК, правовая помощь может оказаться малоэффективной.

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