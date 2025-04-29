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Военнослужащих ТЦК начнут отправлять на фронт: кто попадет под новое правило

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В территориальных центрах комплектования будет работать больше людей с боевым опытом. Некоторых военнослужащих ТЦК отправят на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Как пишет Генштаб, согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сейчас проходит проверка комплектования ТЦК личным составом с боевым опытом. 

"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", - уточнило военное командование. 

При этом на вакантные должности будут назначать воинов, которые получили ранение, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут служить в боевых подразделениях. 

Координирует такой процесс один из заместителей начальника Генштаба ВСУ. Какой именно - не уточняется. 

В чем причина решения

В Генштабе объяснили, что целью такого решения военного командования является улучшение качества работы ТЦК. В территориальных центрах комплектования хотят обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах.

В частности, с 2022 по 2025 год уже была проведена ротация всех руководителей ТЦК. Почти 70% военнослужащих ТЦК имеют боевой опыт. При этом те воины, которые получили ранение, составляют около половины всего личного состава территориальных центров комплектования. 

В то же время 20% персонала ТЦК - это гражданские, то есть работники Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, чем отличается работа военных и гражданских в военкоматах.

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