Военнослужащих ТЦК начнут отправлять на фронт: кто попадет под новое правило

В территориальных центрах комплектования будет работать больше людей с боевым опытом. Некоторых военнослужащих ТЦК отправят на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
Как пишет Генштаб, согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сейчас проходит проверка комплектования ТЦК личным составом с боевым опытом.
"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", - уточнило военное командование.
При этом на вакантные должности будут назначать воинов, которые получили ранение, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут служить в боевых подразделениях.
Координирует такой процесс один из заместителей начальника Генштаба ВСУ. Какой именно - не уточняется.
В Генштабе объяснили, что целью такого решения военного командования является улучшение качества работы ТЦК. В территориальных центрах комплектования хотят обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах.
В частности, с 2022 по 2025 год уже была проведена ротация всех руководителей ТЦК. Почти 70% военнослужащих ТЦК имеют боевой опыт. При этом те воины, которые получили ранение, составляют около половины всего личного состава территориальных центров комплектования.
В то же время 20% персонала ТЦК - это гражданские, то есть работники Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее в ТЦК объяснили, чем отличается работа военных и гражданских в военкоматах.
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