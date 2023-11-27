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Военно-морские силы США освободили танкер, захваченный у берегов Йемена

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Военно-морские силы США освободил танкер, захваченный вооруженными лицами в Аденском заливе на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный корабль ВМС США ответил на сигнал бедствия, поступавшего от коммерческого танкера Central Park, перевозившего груз фосфорной кислоты. Судно было захвачено злоумышленниками. Личности нападавших правоохранители пока не установили.

Представитель США на условиях анонимности сказал, что военный американский корабль Mason ответил на сигнал бедствия и уволил танкер. По его словам, танкер сейчас находится в безопасности.

Это произошло после захвата связанного с Израилем грузового судна Galaxy Leader йеменскими хуситами, союзниками Ирана, в южной части Красного моря на прошлой неделе.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль надтерриторией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в секторе Газа по окончании войны.

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