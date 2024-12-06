Военное положение в Южной Корее: Reuters раскрыло, какие обвинения грозят президенту

В Южной Корее продолжается расследование по факту объявления в стране военного положения. Обвинения могут выдвинуть даже президенту Юн Сок Елю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, в рамках дела о военном положении под следствием оказались:
Также фигурантами дела являются руководители Командования обороны Сеула, Командования специальных боевых действий армии и Командования контрразведки обороны.
Ожидается, что в состав группы, которая займется расследованием, всего войдут около 120 офицеров и следователей.
По информации Reuters, чиновникам грозят обвинения в мятеже, злоупотреблении властью и препятствовании осуществлению прав других людей.
В Южной Корее за преступление, которое связано с возглавлением мятежа, грозит смертная казнь или пожизненное заключение.
За злоупотребление властью предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа в размере до 10 миллионов вон (7 060 долларов).
А воспрепятствование осуществлению прав других лиц наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом в размере до 7 миллионов вон (около 4 900 долларов).
Напомним, на этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель неожиданно решил объявить военное положение. Его отменили спустя шесть часов.
После этого южнокорейские правоохранители начали расследование таких действий властей.
При этом уже завтра, 7 декабря, парламент Южной Кореи будет рассматривать вопрос импичмента президенту.
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