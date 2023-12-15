ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывшего агента ФБР хотят осудить в США за работу на российского олигарха Дерипаску

Вашингтон, Пятница 15 декабря 2023 02:02
UA EN RU
Бывшего агента ФБР хотят осудить в США за работу на российского олигарха Дерипаску Иллюстративное фото: в США арестовали экс-агента ФБР за работу на российского олигарха Дерипаску
Автор: Владислав Прийменко

Судья окружного суда заявила, что экс-агента ФБР Чарльза Макгонигала могут осудить. Но еще есть возможность предоставить аргументы в защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судья окружного суда заявила, что Чарльза Макгонигала приговорят к 4 годам тюрьмы. Но еще есть возможность предоставить аргументы в защиту.

Приговор еще не объявили. Судья Рирден сказала, что перед приговором адвокаты подсудимого должны будут выступить в его защиту.

Бывший глава контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признался, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску с весны по осень 2021 года. Он помогал Дерипаске проводить расследование против другого российского бизнесмена, Владимира Потанина. За свою работу Макгонигал получил 17,5 тыс долларов.

В январе 2023 года в Нью-Йорке задержали Макгонила за связи с Дерипаской. Российский олигарх попал под санкции США.

Санкции против российских олигархов

Ранее мы сообщали, что Дерипаска вместе с тремя гражданами РФ получили официальные обвинения от США в нарушении новых санкций из-за вторжения России в Украину.

Также мы писали, что Британия ввела санкции против Дерипаски и еще 7 российских олигархов приближенных к Путину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки ФБР
NEWS
"Враг устроил охоту, авиабаза в приоритете". Почему РФ часто бьет по Староконстантинову
"Враг устроил охоту, авиабаза в приоритете". Почему РФ часто бьет по Староконстантинову
DAILY
Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС