Военный США, устроивший взрыв Cybertruck, оставил записку о "тревожном звонке"

Известно, что американский солдат-водитель Cybertruck непосредственно перед детонацией баков с бензином и пиротехники, размещенных в кузове автомобиля, выстрелил себе в голову. В результате огнестрельного ранения "зеленый берет" из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погиб в машине.

Среди обгоревших вещей, найденных внутри автомобиля, были пистолет возле ног Ливелсбергера, другое огнестрельное оружие, фейерверки, паспорт, военный билет, кредитные карты, iPhone и смарт-часы. Оружие было приобретено легально.

Мэтью Ливельсбергер (фото: x.com/LVMPD)

Какие записи оставил военный-водитель

Мужчина в своем мобильном телефоне оставил текстовое сообщение, в котором писал, что ему нужно "очистить" свой разум "от братьев, которых я потерял, и освободить себя от бремени жизней, которые я забрал".

Уточняется, что Ливелсбергер служил в американской армии с 2006 года, и дважды отправлялся в Афганистан.

"Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой?" - цитируют записи Ливелсбергера местные власти.

В результате взрыва Cybertruck семь человек получили легкие ранения, но само здание отеля Trump International практически не получило разрушений или существенных повреждений.

Место взрыва Tesla Cybertruck возле отеля Трампа (фото: Департамент полиции Лас-Вегаса)

По данным американских правоохранителей, Ливелсбергер действовал один и не имел сообщников.

Поддержка Трампа и Маска, высказывания о войне в Украине, в которой он служил

В письмах мужчины был охвачен ряд тем, среди которых были политические обиды, общественные, внутренние и международные проблемы, включая войну РФ против Украины. В одном из писем Ливелсбергер писал о том, что Штаты "смертельно больны и идут к краху".

По словам представителей правоохранительных органов, Ливелсбергер не намеревался навредить новоизбранному президенту Дональду Трампу. В одной из заметок, которые он оставил, он сказал, что стране необходимо "сплотиться" вокруг этого политика, а также - вокруг генерального директора Tesla миллиардера Илона Маска.

По словам помощника шерифа Дори Корена, инженеры Tesla тем временем помогли исследователям получить данные с Cybertruck, в том числе путь Ливелсбергера между зарядными станциями от Колорадо через Нью-Мексико и Аризону до Лас-Вегаса.

Как пишет AP, в последние годы Ливелсбергер признавался своей бывшей девушке, которая служила армейской медсестрой, что он столкнулся со значительной болью и истощением. Она объясняла это черепно-мозговой травмой.

"Последний год моя личная жизнь была настоящим адом", - сказал он в текстовых сообщениях своей экс-девушке Аррит в первые дни их знакомства, которыми женщина поделилась с редакцией Associated Press.

Также западные СМИ пишут, что по данным армии США, Ливелсбергер кроме военной службы в ВС США и двух миссий в Афганистане также служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго.

На одной из фото Ливелсбергер в футболке с надписью на украинском языке (фото: telegraph.co.uk)

AP добавляет, что мужчина недавно вернулся из загранкомандировки в Германии, и указывался в отпуске в момент своей гибели.

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Трампа

Ранее сообщалось, что 1 января в Лас-Вегасе произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck у входа в отель Trump Internationa (еще называют Trump Las Vegas) в Лас-Вегасе. Позже появилась информация о жертве и пострадавших из-за инцидента.

Американская полиция, а также Илон Маск, заявляли, что не исключают версию с терактом.