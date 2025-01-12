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Военный рассказал о ситуации и тактике РФ в Часовом Яру

Часов Яр, Воскресенье 12 января 2025 11:45
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Военный рассказал о ситуации и тактике РФ в Часовом Яру Фото: военный рассказал о ситуации и тактике РФ в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Часовом Яру Донецкой области идут активные городские бои. Россияне пытаются попасть на огнеупорный комбинат и за микрорайон "Канал".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова.

"В Часовом Яру сейчас идут активные городские бои. Враг снова пытается лезть на комбинат (Часовоярский огнеупорный комбинат, - ред). Украинские воины пытаются давать отпор и в этом пока имеют успех", - рассказал он.

Тактика РФ в Часовом Яру

По словам военного, тактика оккупантов возле Часового Яра довольно проста - россияне пытаются каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить снова.

"Поэтому у нас там уже довольно долгое время идут именно такие бои. Они накапливают силы, они лезут за "Канал" (микрорайон Часового Яра, - ред), они лезут на комбинат", - добавил Трегубов.

Майор отметил, что украинские военные имеют успех в отражении атак врага, "но следует понимать, что россияне пытаются (атаковать, - ред) снова и снова".

Ситуация в районе Часового Яра

За сутки, 11 января, ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения состава РФ. Всего на фронте состоялось 184 боевых столкновения.

В частности, на Краматорском направлении РФ совершила 27 попыток штурмов вблизи Часового Яра и Ступочек. К тому же, как сообщалось недавно российские войска уже несколько раз разрушали некоторые позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке.

Напомним, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яре. Силы обороны заняли более выгодные позиции.

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