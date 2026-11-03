Военный объяснил, реально ли десантировать наземных роботов на Москву

Идею десантирования наземных роботизированных комплексов на большие расстояния, в частности, на Москву, Виктор Павлов считает вполне выполнимой.

По словам офицера, реализация зависит от двух факторов. Первый - носители: НРК нужно доставить к месту. Второй - связь, позволяющая управлять комплексом. Это вполне реально, подчеркнул Павлов.

Сбрасывать FPV-дроны на дипзабастовках, по его словам, возможно. А вот по поводу десантирования самих НРК - робот должен приземлиться и не разбиться, а использование парашютов усложняет процесс.

Еще один фактор - ПВО, которая, по словам Павлова, может сбить носитель беспилотного средства.

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