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Военный объяснил, реально ли десантировать наземных роботов на Москву

10:45 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Виктор Павлов (РБК-Украина)

Десантировать наземные роботизированные комплексы в Москву вполне реально, но для этого нужны носители и устойчивая связь. Также следует учесть приземление робота и риск сбития носителя средствами ПВО.

Об этом в подкасте "ЦЕ БАЗА" сообщил Виктор Павлов, офицер батальона НРК 3-й штурмовой бригады и основатель школы НРК.

Идею десантирования наземных роботизированных комплексов на большие расстояния, в частности, на Москву, Виктор Павлов считает вполне выполнимой.

По словам офицера, реализация зависит от двух факторов. Первый - носители: НРК нужно доставить к месту. Второй - связь, позволяющая управлять комплексом. Это вполне реально, подчеркнул Павлов.

Сбрасывать FPV-дроны на дипзабастовках, по его словам, возможно. А вот по поводу десантирования самих НРК - робот должен приземлиться и не разбиться, а использование парашютов усложняет процесс.

Еще один фактор - ПВО, которая, по словам Павлова, может сбить носитель беспилотного средства.

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Тактику десантирования НРК осенью впервые применил Третий армейский корпус: в сентябре его подразделение ударных НРК NC13 во время операции "Вивальди" десантировал роботов-камикадзе с тяжелых бомберов более 10 километров вглубь тыла. Также сообщалось, что бойцы батальона Alter Ego 93-й бригады разработали технологию высокоточного десантирования боевого НРК на десятки километров от линии боевого столкновения с помощью дрона.

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