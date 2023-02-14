Военный персонал Ирана напрямую участвует в атаках РФ на гражданские объекты Украины, - ISW

Москва продолжает использовать свои отношения с Тегераном для оказания военной поддержки в Украине. Иранский персонал напрямую помогает РФ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Сотрудники КСИР, вероятно, поддерживают использование Россией беспилотников, выступая в качестве операторов и инструкторов.

Аналитики напомнили, что Иран контрабандой переправил в Россию не менее 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя лодки и иранские государственные самолеты.

По данным The Guardian, эти поставки включают в себя 12 беспилотников "Шахед"-121 и 129, которые имеют возможности нанесения ударов по земле и предназначены для доставки полезной нагрузки к цели и возвращения на базу, в отличие от "Шахеда"-131 и 136.

По данным экспертов, связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в Россию, предполагая, что Тегеран постоянно предоставляет Москве различные материалы.

"Эти данные позволяют предположить, что Россия продолжает полагаться на Иран в плане военной и технологической поддержки в Украине и что часть иранского персонала, вероятно, находится в Украине, напрямую поддерживая российские атаки на гражданскую инфраструктуру", - считают аналитики.

Напомним, Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов строительства завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.

Кроме того, неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, привела к тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

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