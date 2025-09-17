RU

Образование

Военный омбудсмен объяснила, когда начнут принимать и проверять жалобы

Фото: военный омбудсмен Ольга Решетилова (mipl org ua)
Автор: Ірина Глухова

Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу принятого сегодня закона и подписания президентом указа о создании Офиса. Весь процесс, по закону, должен длиться до 30 дней.

Об этом заявила Уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Она пояснила, что запуск омбудсмена будет длительным процессом. Сначала закон должен подписать председатель Верховной Рады, затем документ направляют президенту, который подписывает указ о создании Офиса, утверждает положение со штатным расписанием, назначает омбудсмена и его заместителей и регистрирует юридическое лицо. После этого институция сможет начать работу.

"Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней", - уточнила Решетилова.

Как отметила уполномоченная, после этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.

"Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной", - уточнила Решетилова.

По ее словам, в случае отсутствия реакции командование может быть привлечено к административной ответственности. В то же время уполномоченная подчеркнула, что омбудсмен имеет право докладывать верховному главнокомандующему, а крайних мер будут стараться избегать.

 

Закон о военном омбудсмане

Напомним, сегодня, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о военном омбудсмене. За это проголосовали 283 народных депутата.

Создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года.

Законопроект об омбудсмане находился в парламенте с мая 2025 года. В июне его уже приняли в первом чтении, а сегодня документ поддержали окончательно.

Стоит добавить, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсманом).

Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

Какие главные задачи

Военный омбудсмен в Украине будет рассматривать и реагировать на жалобы военнослужащих. Это самая главная задача вновь созданной институции.

