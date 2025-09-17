Военный омбудсмен объяснила, когда начнут принимать и проверять жалобы

Она пояснила, что запуск омбудсмена будет длительным процессом. Сначала закон должен подписать председатель Верховной Рады, затем документ направляют президенту, который подписывает указ о создании Офиса, утверждает положение со штатным расписанием, назначает омбудсмена и его заместителей и регистрирует юридическое лицо. После этого институция сможет начать работу.

"Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней", - уточнила Решетилова.

Как отметила уполномоченная, после этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.

"Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной", - уточнила Решетилова.

По ее словам, в случае отсутствия реакции командование может быть привлечено к административной ответственности. В то же время уполномоченная подчеркнула, что омбудсмен имеет право докладывать верховному главнокомандующему, а крайних мер будут стараться избегать.