Военная обязанность в Украине. Могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета

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Кто является военнообязанным лицом

По словам эксперта, военнообязанными лицами в Украине считаются граждане, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и могут быть призваны в армию.

Они обязаны проходить военную службу в Вооруженных силах или других военных формированиях страны в случае мобилизации (или в других случаях, предусмотренных законодательством).

Такие люди:

подлежат учету в ТЦК и СП

обязаны проходить военную подготовку и медицинские осмотры

должны выполнять другие обязанности, установленные законодательством о военной службе

В то же время граждане, освобожденные от военной службы в силу определенных обстоятельств или законодательных исключений, не являются военнообязанными.

Обязанности военнообязанного в Украине

Юрист уточнила, что военнообязанные лица должны:

состоять на военном учете в районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

появляться в ТЦК и СП по вызовам

проходить медицинское обследование

выполнять другие военно-учетные обязанности

Разница между "исключением" и "снятием" с учета

"Гражданин, исключенный из военного учета, не является военнообязанным, так как исключение из военного учета - это окончательная процедура, которая снимает с лица статус военнообязанного", - рассказала Тернова.

Она добавила, что такой человек:

не подлежит мобилизации

не обязан являться в ТЦК и СП

освобождается от военно-учетных обязанностей

В то же время снятие с военного учета означает временное исключение лица из списков состоящих на учете в конкретном ТЦК и СП.

"Это может произойти по разным причинам. Однако основное отличие от исключения из учета состоит в том, что снятие является временным состоянием, и лицо может быть снова взято на учет после устранения причин снятия", - подчеркнула юрист.

В качестве примера она привела изменение места регистрации лица и соответственно изменение пребывания на учете в ТЦК.

"Другими словами, такое действие обязывает вернуться обратно на учет, чтобы не нарушать правила", - добавила эксперт.

Исключение же из учета - конечная процедура, снимающая с лица статус военнообязанного.

"Это те лица, которые исключены из военного учета. И они те, кто больше не подлежит военному учету и, соответственно, призыву на военную службу. Основания для исключения и снятия разные, и нужно сделать акцент на том, что после 18 мая (после вступления в силу нового закона о мобилизации, - ред.) данные основания были изменены", - уточнила юрист.

Она добавила, что речь идет о статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" насчет взятия на военный учет, снятия и исключения из него.

Кого могут исключить из военного учета, а кого - призвать

Обстоятельства для снятия человека с военного учета определены частью 5 закона.

В части 6 указываются конкретные основания для исключения.

Исходя из них, исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП (военнообязанных и резервистов Службы безопасности - в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов - в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими

прекратили гражданство Украины

признаны непригодными к военной службе

достигли предельного возраста пребывания в запасе

"Следовательно, как раз те, кто был снят, должны возобновиться на учете. А значит их могут мобилизовать", - подытожила Тернова.