Военный учет для 17-летних: в ТЦК напомнили о дедлайне и как пройти процедуру

В Украине до 31 июля на воинский учет призывников берутся все граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
В ТЦК напомнили, что после постановки на учет данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
"Подчеркиваем, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу", - напомнили в ТЦК.
Напомним, что на учет не берут тех, кто отбывает наказание или проходит принудительное лечение. При этом, тот, кто не стал на учет в определенный срок - должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.
Перечень документов, которые необходимо предоставить при постановке на учет призывников:
Ранее мы писали о том, что с начала 2025 года в Украине открыто почти 10 тысяч производств из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета. Это почти равно количеству дел за весь 2023 год.
Также мы писали, что украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые находятся за рубежом, должны стать на воинский учет.
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