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Военный учет для 17-летних: в ТЦК напомнили о дедлайне и как пройти процедуру

Иллюстративное фото: в ТЦК напомнили о воинском учете для 17-летних (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине до 31 июля на воинский учет призывников берутся все граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

В ТЦК напомнили, что после постановки на учет данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

  • пройти электронную идентификацию и обновить свои данные в электронном кабинете призывника;
  • лично прийти в районный или городской ТЦК и СП и подать необходимые документы (перечень определяет Минобороны).

"Подчеркиваем, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу", - напомнили в ТЦК.

Напомним, что на учет не берут тех, кто отбывает наказание или проходит принудительное лечение. При этом, тот, кто не стал на учет в определенный срок - должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.

Перечень документов, которые необходимо предоставить при постановке на учет призывников:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывания));
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);
  • свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы/работы (при наличии);
  • четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора).

 

 

Ранее мы писали о том, что с начала 2025 года в Украине открыто почти 10 тысяч производств из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета. Это почти равно количеству дел за весь 2023 год.

Также мы писали, что украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые находятся за рубежом, должны стать на воинский учет.

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