Военный учет для 17-летних: в ТЦК напомнили о дедлайне и как пройти процедуру

В ТЦК напомнили, что после постановки на учет данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

пройти электронную идентификацию и обновить свои данные в электронном кабинете призывника;

лично прийти в районный или городской ТЦК и СП и подать необходимые документы (перечень определяет Минобороны).

"Подчеркиваем, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу", - напомнили в ТЦК.

Напомним, что на учет не берут тех, кто отбывает наказание или проходит принудительное лечение. При этом, тот, кто не стал на учет в определенный срок - должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.

Перечень документов, которые необходимо предоставить при постановке на учет призывников: