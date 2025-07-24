Військовий облік для 17-річних: у ТЦК нагадали про дедлайн та як пройти процедуру

В Україні до 31 липня на військовий облік призовників беруться всі громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК і СП.
У ТЦК нагадали, що після взяття на облік дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:
"Наголошуємо, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу", - нагадали у ТЦК.
Нагадаємо, що на облік не беруть тих, хто відбуває покарання або проходить примусове лікування. При цьому, той, хто не став на облік у визначений термін - повинен особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП.
Перелік документів, які необхідно надати під час взяття на облік призовників:
Раніше ми писали про те, що з початку 2025 року в Україні відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплату штрафів за порушення військового обліку. Це майже дорівнює кількості справ за весь 2023 рік.
Також ми писали, що українські чоловіки у віці від 16 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають стати на військовий облік.
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