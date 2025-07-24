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Військовий облік для 17-річних: у ТЦК нагадали про дедлайн та як пройти процедуру

Ілюстративне фото: у ТЦК нагадали про військовий облік для 17-річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні до 31 липня на військовий облік призовників беруться всі громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК і СП.

У ТЦК нагадали, що після взяття на облік дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • пройти електронну ідентифікацію та оновити свої дані в електронному кабінеті призовника;
  • особисто прийти до районного або міського ТЦК та СП і подати необхідні документи (перелік визначає Міноборони).

"Наголошуємо, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу", - нагадали у ТЦК.

Нагадаємо, що на облік не беруть тих, хто відбуває покарання або проходить примусове лікування. При цьому, той, хто не став на облік у визначений термін - повинен особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП.

Перелік документів, які необхідно надати під час взяття на облік призовників:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування));
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
  • свідоцтво про народження;
  • документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання / роботи (за наявності);
  • чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

 

Раніше ми писали про те, що з початку 2025 року в Україні відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплату штрафів за порушення військового обліку. Це майже дорівнює кількості справ за весь 2023 рік.

Також ми писали, що українські чоловіки у віці від 16 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають стати на військовий облік.

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