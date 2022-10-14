Военный бюджет Украины увеличат еще 10,5 млрд долларов: откуда возьмут деньги
В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины на 2022 год. На цели обороны будет дополнительно выделено 387 млрд гривен (около 10,5 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .
Как отметил Железняк, законопроект №8126, подали депутаты от "Слуги народа".
"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны. Правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд гривен. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в т.ч. "печать")", - написал он.
По его данным, планируется увеличить следующие расходы:
- Минобороны - на 365,2 млрд грн
- МВД - на 12,9 млрд грн
- СБУ - на 3,7 млрд грн
- ГУР Минобороны - на 3,2 млрд грн
- Администрация Госспецсвязи - на 1,3 млрд грн
- Управление государственной охраны Украины - на 600 млн грн
- Служба внешней разведки 45 млн грн.
Напомним, по данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов США в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства. Украина ожидает 5 млрд евро от ЕС и 4,5 млрд долларов от США до конца года.
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