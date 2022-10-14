Військовий бюджет України зросте ще 10,5 млрд доларів: звідки візьмуть кошти

У Верховній раді зареєстрований проект змін до державного бюджету України на 2022 рік. На цілі оборони буде додатково виділено 387 млрд гривень (близько 10,5 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Як зазначив Железняк, законопроект №8126, подали депутати від "Слуги народу".

"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни. Уряд пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд гривень. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк")", - написав він.

За його даними, планується збільшити такі видатки: