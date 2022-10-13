Марченко назвал финансовые потребности Украины на следующий год

Дефицит госбюджета Украины в 2023 году оценивается в размере 3,5 млрд долларов США в месяц. Министр финансов Сергей Марченко выступил с речью на встрече G7, заявив, что страна будет нуждаться в продолжении помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Как отметил Марченко, проект госбюджета на 2023 уже прошел первое чтение в Верховной раде.

"Это бюджет воюющей страны, поэтому приоритетами являются финансирование армии, поддержка населения и сохранение макрофинансовой стабильности", - сказал он.

По его словам, правительство планирует увеличить финансирование сектора безопасности и обороны на уровне 17,8% от ВВП. Прогноз роста реального ВВП - 4,6%, инфляция - около 30%, средний курс - около 42 грн за доллар. Дефицит бюджета планируется на уровне 20% ВВП.

"В проекте бюджета мы учитываем возможное продолжение боевых действий в 2023 году. Длительная война увеличит повреждение инфраструктуры, количество перемещенного населения, усугубит экономические трудности и может увеличить бедность. Если наши потребности не будут полностью профинансированы, это приведет к серьезному экономическому спаду", - сказал министр.

Марченко напомнил, что правительство уже сократило неприоритетные расходы и переориентировало их на критические потребности и поддержку оборонительных усилий и граждан, наиболее пострадавших от войны.

"Поэтому учитывая дефицит бюджета в следующем году в размере 38 млрд долларов, Украина рассчитывает на системную финансовую поддержку от стран ЕС и Большой семерки", - добавил он.

Министр сообщил, что в 2023 году следует продолжить привлечение внешнего льготного финансирования и грантов для покрытия приоритетных социальных расходов бюджета, а также реализовать сбор средств для быстрого восстановления.

"Приоритетом является восстановление основных инфраструктурных услуг. Для тех, кто был вынужден покинуть страну, и ВПЛ должны быть созданы условия для возвращения домой. Важно восстановить все государственные социальные услуги для наших граждан, в том числе образование, здравоохранение, жилье и социальное защита", - сказал Марченко.

Министр сообщил, что в течение полномасштабной войны Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 миллиардов долларов США в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства. Украина ожидает 5 млрд евро от ЕС и 4,5 млрд долларов от США до конца года.