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В военной академии Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

Фото: в военной академии Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минобороны Беларуси решило начать внезапную проверку боевой готовности в военной акадамеии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РБ.

"Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

При этом других деталей в ведомстве пока не сообщают.

Напомним, в Беларуси анонсировали продолжение боевого слаживания с Россией после учений.

Ранее в интервью РБК-Украина командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что повторное наступление российской армии с территории Беларуси возможно, но пока ударной группировки там нет.

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