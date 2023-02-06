В военной академии Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РБ.

При этом других деталей в ведомстве пока не сообщают.

"Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси анонсировали продолжение боевого слаживания с Россией после учений.

Ранее в интервью РБК-Украина командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что повторное наступление российской армии с территории Беларуси возможно, но пока ударной группировки там нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.