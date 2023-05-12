Военным РФ разрешают уйти в отпуск только за деньги (перехват)
Российский военнослужащий пожаловался жене, что нужно платить деньги, чтобы уйти в отпуск. Оккупант также рассказал, что не понимает дальнейшего развития событий на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
По его словам, оккупанты идут в отпуск по одному, однако только за деньги. За отдых военным РФ необходимо заплатить не менее 100 тысяч рублей.
"Будем надеяться. Дадут-дадут, не дадут - так дальше будем здесь умирать. Надоел уже этот цирк. "Зеленку" будем ждать, а там будем думать", - сказал захватчик.
Он также рассказал, что не понимает дальнейшего развития событий на фронте.
"Я не знаю, когда они закончат (войну, - ред.). Они либо переговорами будут завершать, либо реально ядерным оружием. Ну если ядерным оружием, то ты представляешь, если они даже где-то там ударят... и до нас может еще дойти. Да и Путин тоже... Я не знаю, зачем он вообще туда полез (в Украину, - ред.), он своей земле не может дать", - отметил оккупант.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военнослужащий пожаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не забирает.
Также ранее жена российского военнослужащего пожаловалась на командование, которое отправивило ее мужа на гибель в Украине.
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