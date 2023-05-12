Військовим РФ дозволяють піти у відпустку лише за гроші (перехоплення)
Російський військовослужбовець поскаржився дружині, що потрібно платити гроші, щоб піти у відпустку. Окупант також розповів, що не розуміє подальшого розвитку подій на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За його словами, окупанти йдуть у відпустку по одному, однак лише за гроші. За відпочинок військовим РФ потрібно заплатити щонайменше близько 100 тисяч рублів.
"Будемо сподіватися. Дадуть-дадуть, не дадуть - то далі будемо тут помирати. Набрид вже цей цирк. "Зеленку" будемо чекати, а там будемо думати", - сказав загарбник.
Він також розповів, що не розуміє подальшого розвитку подій на фронті.
"Я не знаю, коли вони закінчать (війну, - ред.). Вони або переговорами будуть завершувати, або реально ядерною зброєю. Ну якщо ядерною зброєю, то ти уявляєш, якщо вони навіть десь там вдарять... і до нас може ще дійти. Та й Путін теж ... Я не знаю, навіщо він взагалі туди поліз (в Україну, - ред.), він своїй землі не може ради дати", - зазначив окупант.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російській військовослужбовець поскаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.
Також раніше дружина російського військовослужбовця поскаржилась на командування, яке відправило її чоловіка на загибель в Україні.
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