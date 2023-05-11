Тела никто не уносит. Оккупант рассказал о ситуации на фронте со стороны РФ (перехват)

Российский военнослужащий пожаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

По его словам, русская армия несет значительные потери среди личного состава. Он пожаловался на то, что его несколько раз могли ранить.

"Потерь много, конечно... меня едва два раза не затрехсотило. Короче одни 200, три - 300, у меня разорвало броник, разорвало там, нос, пол полный фарш", - говорит он товарищу.

Оккупант рассказал, что в Макеевке лежат тела погибших, которые никто не забирает: просто бросают и все, оставляют и уходят.