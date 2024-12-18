Военным объяснили, как как через "Армию+" вернуться из СЗЧ: инструкция

Вернуться в армию после самовольного оставления части можно через "Армию+". Для военных создали инструкцию, чтобы упростить процесс.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
Заполнить рапорт на возвращение на службу можно за 5 мин. Далее весь путь к новой части быстрый и понятный. О каждом следующем этапе возвращения будут приходить уведомления-объяснения.
Военный должен заполнить рапорт и выбрать отдел ВСП, куда сможет прибыть за 24 часа.
В отделе оформят документы и помогут безопасно добраться до одной из 17 резервных воинских частей.
За 72 часа командир такой части должен восстановить все денежные выплаты и социальные гарантии.
После этого военный может заполнить рапорт об изменении места службы, чтобы перевестись в желаемое подразделение. Для этого надо иметь рекомендательное письмо (отношение).
Если военнослужащий в СЗЧ не впервые, подать такой рапорт по закону можно только до 31 декабря включительно.
"Я лично очень болела за этот рапорт. Верю, что это поможет вернуть в армию мотивированных людей. Продолжаем делать человечные сервисы для наших военных", - подчеркнула Черногоренко.
Напомним, что сегодня в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).
Это стало возможно благодаря новому закону о СЗЧ. Заметим, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет наказание для тех военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части.
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