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Военным объяснили, как как через "Армию+" вернуться из СЗЧ: инструкция

Фото: Минобороны объяснило, как через "Армию+" вернуться из СЗЧ (facebook.com_katheryn.chernohorenko )
Автор: Карина Левицкая

Вернуться в армию после самовольного оставления части можно через "Армию+". Для военных создали инструкцию, чтобы упростить процесс.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Заполнить рапорт на возвращение на службу можно за 5 мин. Далее весь путь к новой части быстрый и понятный. О каждом следующем этапе возвращения будут приходить уведомления-объяснения.

Как через "Армию+" вернуться из СВЧ

  • Военный должен заполнить рапорт и выбрать отдел ВСП, куда сможет прибыть за 24 часа.

  • В отделе оформят документы и помогут безопасно добраться до одной из 17 резервных воинских частей.

  • За 72 часа командир такой части должен восстановить все денежные выплаты и социальные гарантии.

  • После этого военный может заполнить рапорт об изменении места службы, чтобы перевестись в желаемое подразделение. Для этого надо иметь рекомендательное письмо (отношение).

Если военнослужащий в СЗЧ не впервые, подать такой рапорт по закону можно только до 31 декабря включительно.

"Я лично очень болела за этот рапорт. Верю, что это поможет вернуть в армию мотивированных людей. Продолжаем делать человечные сервисы для наших военных", - подчеркнула Черногоренко.

Напомним, что сегодня в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Это стало возможно благодаря новому закону о СЗЧ. Заметим, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет наказание для тех военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части.

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