Военным объяснили, как как через "Армию+" вернуться из СЗЧ: инструкция

Заполнить рапорт на возвращение на службу можно за 5 мин. Далее весь путь к новой части быстрый и понятный. О каждом следующем этапе возвращения будут приходить уведомления-объяснения.

Как через "Армию+" вернуться из СВЧ

Военный должен заполнить рапорт и выбрать отдел ВСП, куда сможет прибыть за 24 часа.

В отделе оформят документы и помогут безопасно добраться до одной из 17 резервных воинских частей.

За 72 часа командир такой части должен восстановить все денежные выплаты и социальные гарантии.

После этого военный может заполнить рапорт об изменении места службы, чтобы перевестись в желаемое подразделение. Для этого надо иметь рекомендательное письмо (отношение).

Если военнослужащий в СЗЧ не впервые, подать такой рапорт по закону можно только до 31 декабря включительно.

"Я лично очень болела за этот рапорт. Верю, что это поможет вернуть в армию мотивированных людей. Продолжаем делать человечные сервисы для наших военных", - подчеркнула Черногоренко.