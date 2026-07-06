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Военным поступила не вся зарплата за июнь: Минобороны пояснило, когда будет остаток

15:46 06.07.2026 Пн
2 мин
Некоторые выплаты могут перейти на следующий месяц через сроки подтверждения выполненных задач
aimg Мария Науменко
Фото: военнослужащий Вооруженных сил Украины (Getty Images)

Военные уже получили или получат в ближайшие дни базовое обеспечение за июнь, однако боевые и другие доплаты будут начислены отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что выплаты, которые уже поступили или должны поступить в ближайшее время, являются базовым денежным довольствием. Дополнительные вознаграждения за июнь будут выплачиваться отдельно в зависимости от их вида и оформления необходимых документов.

Доплата в размере 10 тысяч гривен за службу в тылу поступит одновременно с дополнительным вознаграждением за участие в боевых действиях. Минобороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления разъясняют военным частям порядок новых выплат за июнь.

Когда поступят боевые выплаты

Вознаграждения за участие в боевых действиях и за взятие противника в плен начислят после того, как командиры частей выдадут приказы с суммой выплат для конкретных военнослужащих.

Выплаты за ударно-розыскные и штурмовые действия будут зависеть от того, когда высший штаб пришлет документы, подтверждающие выполнение таких задач. Если документы поступят после установленного срока, деньги военнослужащий получит в следующем месяце.

В то же время приказ Минобороны №260 предусматривает, что у высшего штаба трое суток в подтверждение штурмовых действий.

Выплаты за уничтожение живой силы

Вознаграждения за уничтожение живой силы противника будут выплачиваться после верификации данных в системе "Дельта". После проверки командир части должен издать соответствующий приказ.

В Минобороны отметили, что порядок верификации таких данных сообщат отдельно.

Напомним, 22 июня президент УкраиныВладимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет, которым предусмотрено увеличение денежного довольствия военнослужащих.

Кроме того, правительство решило усилить набор иностранцев в ряды Сил обороны Украины. За каждого добровольца, которого найдет и сопровождает профессиональная рекрутинговая компания, государство будет выплачивать 300 тысяч гривен.

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