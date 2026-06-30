Для военных запускают "базовый уровень" поставок дронов: что изменится уже в июле

В Украине запускают новый механизм обеспечения военных беспилотниками. Уже в июле подразделения начнут получать дроны по новым правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам министра, одним из главных военных запросов было более равномерное обеспечение дронами. В настоящее время разные подразделения получают беспилотники неравномерно, что усложняет планирование их работы и проведение операций.

Именно для решения этой проблемы Министерство обороны совместно с Генеральным штабом запускает проект базового уровня обеспечения.

На первом этапе в него войдут наиболее востребованные типы беспилотников: FPV-дроны радиосвязи и оптоволокни, Mavic, бомберы, крылья-разведчики и легкие middle-strike.

Подразделения будут получать гарантированный ресурс, что позволит планировать работу и боевые операции на несколько месяцев вперед. В то же время производители будут пользоваться прогнозируемым спросом на 6-12 месяцев, что позволит им масштабировать производство.

Кроме того, военные смогут самостоятельно выбирать необходимые беспилотники через цифровую систему DOT-Chain. Если требуемого типа дрона временно не будет в наличии, подразделения предложат другой с такими же или схожими характеристиками.

Первые поставки в рамках проекта начнутся уже в июле.

"Это только первый этап. Далее будем постепенно масштабировать "Базовый уровень обеспечения" не только на дронах, но и на другие категории вооружения и военной техники, чтобы этот подход стал новым стандартом обеспечения для Сил обороны", - подытожил Федоров.