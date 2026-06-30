ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Для военных запускают "базовый уровень" поставок дронов: что изменится уже в июле

17:32 30.06.2026 Вт
2 мин
Новый проект должен сделать обеспечение дронами более стабильным и прогнозируемым
aimg Мария Науменко
Для военных запускают "базовый уровень" поставок дронов: что изменится уже в июле Фото: украинский военный с разведывательным дроном (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине запускают новый механизм обеспечения военных беспилотниками. Уже в июле подразделения начнут получать дроны по новым правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам министра, одним из главных военных запросов было более равномерное обеспечение дронами. В настоящее время разные подразделения получают беспилотники неравномерно, что усложняет планирование их работы и проведение операций.

Именно для решения этой проблемы Министерство обороны совместно с Генеральным штабом запускает проект базового уровня обеспечения.

На первом этапе в него войдут наиболее востребованные типы беспилотников: FPV-дроны радиосвязи и оптоволокни, Mavic, бомберы, крылья-разведчики и легкие middle-strike.

Подразделения будут получать гарантированный ресурс, что позволит планировать работу и боевые операции на несколько месяцев вперед. В то же время производители будут пользоваться прогнозируемым спросом на 6-12 месяцев, что позволит им масштабировать производство.

Кроме того, военные смогут самостоятельно выбирать необходимые беспилотники через цифровую систему DOT-Chain. Если требуемого типа дрона временно не будет в наличии, подразделения предложат другой с такими же или схожими характеристиками.

Первые поставки в рамках проекта начнутся уже в июле.

"Это только первый этап. Далее будем постепенно масштабировать "Базовый уровень обеспечения" не только на дронах, но и на другие категории вооружения и военной техники, чтобы этот подход стал новым стандартом обеспечения для Сил обороны", - подытожил Федоров.

Наряду с развитием системы обеспечения дронами в Украине продолжается усовершенствование подготовки их операторов. Базовые навыки управления дроном можно овладеть за несколько дней, однако для выполнения боевых задач обучение длится от двух до шести недель.

Подробнее о том, как в Украине готовят операторов дронов, читайте в материале РБК-Украина "От симулятора к фронту: как в Украине готовят операторов дронов и какова роль производителей".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Михаил Федоров Украина Министерство обороны Украины
Новости
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым