Для військових запускають "базовий рівень" постачання дронів: що зміниться вже в липні

В Україні запускають новий механізм забезпечення військових безпілотниками. Уже в липні підрозділи почнуть отримувати дрони за новими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами міністра, одним із головних запитів військових було більш рівномірне забезпечення дронами. Наразі різні підрозділи отримують безпілотники нерівномірно, що ускладнює планування їхньої роботи та проведення операцій.

Саме для вирішення цієї проблеми Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом запускає проєкт "Базовий рівень забезпечення".

На першому етапі до нього увійдуть найбільш затребувані типи безпілотників: FPV-дрони на радіозв'язку та оптоволокні, Mavic, бомбери, крила-розвідники та легкі middle-strike.

Підрозділи отримуватимуть гарантований ресурс, що дасть змогу планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6-12 місяців, що дозволить їм масштабувати виробництво.

Крім того, військові зможуть самостійно обирати необхідні безпілотники через цифрову систему DOT-Chain. Якщо потрібного типу дрона тимчасово не буде в наявності, підрозділу запропонують інший із такими ж або схожими характеристиками.

Перші поставки в межах проєкту розпочнуться вже у липні.

"Це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо "Базовий рівень забезпечення" не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони", - підсумував Федоров.