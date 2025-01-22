В ВСУ внедрят электронную медицинскую карточку вместо "формы 100": подробности

Новая форма карточки будет функционировать в рамках информационно-коммуникационной системы "Медицинская информационная система Вооруженных сил Украины" и будет вестись исключительно в электронном виде.

"Это важный шаг, благодаря которому создается возможность для сбора и анализа медицинских данных, на основе которых будут приниматься решения об усовершенствовании оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе", - отметил государственный секретарь Минобороны Никита Никитенко.

Эта инициатива является также фундаментом для создания реестра боевых травм. Минобороны активно работает над его запуском, что станет ключевым инструментом для формирования доказательной базы протоколов лечения по стандартам НАТО.

Министр обороны Рустем Умеров отметил важность внедрения этого новшества. Он обязал обеспечить запуск электронной Первичной медицинской карты в течение трех месяцев со дня вступления в силу приказа. В этот же срок должна быть реализована техническая возможность для ведения карточки через медицинскую информацию системы ВСУ.

Нововведение призвано повысить эффективность и оперативность медицинского обеспечения военнослужащих, а также адаптировать подход к медицинским стандартам стран НАТО.