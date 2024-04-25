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Военные ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику под Бахмутом (видео боя)

Фото: военные ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные уничтожили бронетехнику российских оккупантов, которые находились на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

"Уничтожение вражеской бронетехники на Бахмутском направлении от 5-й отдельной штурмовой бригады", - сообщили военные.

На видео видно, что военные 5 Киевской отдельной штурмовой бригады уничтожили 3 вражеских танка и БТР.

 

Потери РФ в Украине

Напомним, что за последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1000 российских захватчиков. Таким образом, общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили уже более 460 000 военных.

Более того, РБК-Украина сообщало, что бойцы ССО помогли уничтожить вражеский "Бук-М1", который военные РФ готовили к пуску ракет.

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