Военные ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику под Бахмутом (видео боя)

Потери РФ в Украине

Напомним, что за последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1000 российских захватчиков. Таким образом, общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили уже более 460 000 военных.

Более того, РБК-Украина сообщало, что бойцы ССО помогли уничтожить вражеский "Бук-М1", который военные РФ готовили к пуску ракет.

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