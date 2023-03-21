ВСУ отбили 120 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В течение суток россияне нанесли 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них – по городу Славянск. Потерь среди жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных автомобиля. Посреди гражданского населения утрат нет.

Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелка и Чугуевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении кафиры не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время, наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Василовка, Приволье и Времен Яр Донецкой области. Всего от огня окупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тонечко Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает, в частности Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Волшебное Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское – Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Берегово, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.