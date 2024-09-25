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Кабмин установил новый размер выплат в случае гибели или ранения военных

Украина, Среда 25 сентября 2024 08:37
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Кабмин установил новый размер выплат в случае гибели или ранения военных Фото: Кабмин установил выплату в случае смерти защитников в размере 22 млн 710 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на постановление от 24 сентября 2024 г. №1090.

Порядок определяет механизм назначения и выплаты помощи участникам АТО в Донецкой и Луганской областях и отпора агрессии Российской Федерации против Украины.

Единовременная помощь назначается и выплачивается:

  • 1) в случае гибели (смерти) или признания отсутствующими без вести, - с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда;
  • 2) в случае установления инвалидности - с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Единовременное пособие в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица.

Сейчас прожиточный минимум составляет 3028 грн. То есть выплата составит 22 млн 710 тысяч гривен.

Единовременная помощь в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

  • 400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц - в случае установления инвалидности I группы (12 млн 112 тысяч гривен);
  • 300 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности II группы (9 млн 84 тысяч гривен);
  • 250 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности III группы (7 млн 570 тысяч гривен).

Для назначения и выплаты единовременной помощи заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности (Портал Дія) или средствами Единого государственного реестра ветеранов войны.

Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременной помощи в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

В настоящее время выплата семье защитника в случае его гибели установлена на уровне закона. В марте 2024 года Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Закон вступил в силу 4 апреля.

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