Военные на Запорожском направлении получат 500 "ночных" коптеров
Для украинских военных на Запорожском направлении объявлен тендер более чем на 92 миллиона гривен на закупку 500 Mavic 3T с термальными камерами. Это один из самых больших тендеров в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.
Мовики для выполнения боевых задач получат воинские части, защищающие Запорожье
Эти коптеры помогают:
- устраивать ночную охоту на вражескую технику и пехоту;
- выявлять и ликвидировать любые попытки оккупантов проникнуть дальше линии фронта;
- своевременно видеть накопление сил противника;
- отслеживать тайники с оружием и техникой, которые враг использует исключительно ночью.
Напомним, недавно "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило новые контракты на закупку для Вооруженных сил 4200 дронов DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.
Ранее, в апреле, появилась информация, что власти США считают беспилотники китайской компании DJI, доминирующей на рынке коммерческих и потребительских дронов, угрозой национальной безопасности. Конгресс рассматривает законодательство об их запрете,
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