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Военные на Запорожском направлении получат 500 "ночных" коптеров

Вторник 28 мая 2024 07:28
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Военные на Запорожском направлении получат 500 "ночных" коптеров Иллюстративное фото: Mavic 3T (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Для украинских военных на Запорожском направлении объявлен тендер более чем на 92 миллиона гривен на закупку 500 Mavic 3T с термальными камерами. Это один из самых больших тендеров в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.

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Эти коптеры помогают:

  • устраивать ночную охоту на вражескую технику и пехоту;
  • выявлять и ликвидировать любые попытки оккупантов проникнуть дальше линии фронта;
  • своевременно видеть накопление сил противника;
  • отслеживать тайники с оружием и техникой, которые враг использует исключительно ночью.

Напомним, недавно "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило новые контракты на закупку для Вооруженных сил 4200 дронов DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

Ранее, в апреле, появилась информация, что власти США считают беспилотники китайской компании DJI, доминирующей на рынке коммерческих и потребительских дронов, угрозой национальной безопасности. Конгресс рассматривает законодательство об их запрете,

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