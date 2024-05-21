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Минобороны закупит еще более 4000 дронов Mavic для ВСУ

Украина, Вторник 21 мая 2024 15:36
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Минобороны закупит еще более 4000 дронов Mavic для ВСУ Фото: дрон Mavic (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило новые контракты на закупку для Вооруженных сил 4200 дронов DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Следовательно, вместе с предварительными закупками, общее количество законтрактованных Агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T). Общая сумма заключенных контрактов - 1,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, в современной войне дроны стали незаменимым элементом борьбы. Они усиливают обороноспособность, повышая эффективность военных операций.

По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:

  • DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 126,3 тысячи гривен;
  • DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 194,2 тысячи гривен.

"Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн. гривен от ожидаемой стоимости", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Кроме того, на 20 мая уже прошли успешные аукционы "Агентства оборонных закупок" на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.

Дроны Mavic

Отметим, в войне с Россией украинские военные используют дроны DJI Mavic для разведки, наведения огня артиллерии, а также "сбросов" на вражеские позиции.

В ноябре прошлого года Минобороны Украины выступило с предложением упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения DJI и Autel.

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