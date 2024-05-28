Військові на Запорізькому напрямку отримають 500 "нічних" коптерів

Для українських військових на Запорізькому напрямку оголошено тендер на понад 92 мільйони гривень на закупівлю 500 Mavic 3T з термальними камерами. Це один із найбільших тендерів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова .

Мавіки для виконання бойових завдань отримають військові частини, які боронять Запоріжжя

Нагадаємо, нещодавно "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала нові контракти на закупівлю для Збройних сил 4200 дронів DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Раніше, у квітні, з'явилася інформація, що влада США вважає безпілотники китайської компанії DJI, яка домінує на ринку комерційних і споживчих дронів, загрозою національній безпеці. Конгрес розглядає законодавство про їх заборону,

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