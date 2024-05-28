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Військові на Запорізькому напрямку отримають 500 "нічних" коптерів

Вівторок 28 травня 2024 07:28
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Військові на Запорізькому напрямку отримають 500 "нічних" коптерів Ілюстративне фото: Mavic 3T (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Для українських військових на Запорізькому напрямку оголошено тендер на понад 92 мільйони гривень на закупівлю 500 Mavic 3T з термальними камерами. Це один із найбільших тендерів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

Мавіки для виконання бойових завдань отримають військові частини, які боронять Запоріжжя

Ці коптери допомагають:

  • влаштовувати нічні полювання на ворожу техніку та піхоту;
  • виявляти та ліквідовують будь-які спроби нападників проникнути далі лінії фронту;
  • своєчасно бачити накопичення сил противника;
  • відслідковувати схованки зі зброєю та технікою, яку ворог використовує виключно вночі.

Нагадаємо, нещодавно "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала нові контракти на закупівлю для Збройних сил 4200 дронів DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Раніше, у квітні, з'явилася інформація, що влада США вважає безпілотники китайської компанії DJI, яка домінує на ринку комерційних і споживчих дронів, загрозою національній безпеці. Конгрес розглядає законодавство про їх заборону,

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