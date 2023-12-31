Почти 1000 оккупантов и 30 артиллерийских систем. Генштаб ВСУ обновил потери РФ
Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ (facebook.com)
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 31 декабря, за сутки составили 960 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 359 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артиллерийских систем, 17 ББМ и 8 танков
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 359 230 (+960) человек ликвидировано;
- танков - 5977 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 070 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 8464 (+30) ед.;
- РСЗО - 943 (+4) ед.;
- средства ПВО - 623 (+2) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6591 (+37) ед.;
- крылатые ракеты - 1709 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 292 (+48) ед.;
- специальная техника - 1268 (+8) ед.
Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 30 декабря составили 750 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 16 танков, 15 БПЛА и 20 ББМ.
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