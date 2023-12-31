Враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов
За прошедшие сутки, 30 декабря, украинские военные уничтожили 466 российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 16 авиаударов и 1 ракетный удар;
- провел 33 боевых столкновения;
- совершил 864 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
"Сейчас российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. Все, кроме одного в Донецкой области и большинство из них вблизи Авдеевки и Марьинском направлении. Количество пехотных атак на том же уровне", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Марьинское направление
ВСУ сдерживали врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбито 8 атак.
Шахтерское направление
Военные отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.
Запорожское направление
Силы обороны отразили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага составили 466 человек. Наши военные уничтожили 83 единицы техники врага, в том числе:
- 8 танков;
- 7 ББМ;
- 16 артсистем, в частности - самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" и дивизионная самоходная 152-мм гаубица 2С19 "Мста-С";
- 1 средство ПВО - зенитный ракетный комплекс средней дальности 9K317M "Бук-M3";
- 32 БпЛА;
- 15 автомобилей;
- 4 единицы спецтехники.
"Уничтожены 4 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359 230 военных.
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