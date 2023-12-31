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Враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов

Воскресенье 31 декабря 2023 11:17
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Враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов Фото: враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 декабря, украинские военные уничтожили 466 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 16 авиаударов и 1 ракетный удар;
  • провел 33 боевых столкновения;
  • совершил 864 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Сейчас российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. Все, кроме одного в Донецкой области и большинство из них вблизи Авдеевки и Марьинском направлении. Количество пехотных атак на том же уровне", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Марьинское направление

ВСУ сдерживали врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбито 8 атак.

Шахтерское направление

Военные отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага составили 466 человек. Наши военные уничтожили 83 единицы техники врага, в том числе:

  • 8 танков;
  • 7 ББМ;
  • 16 артсистем, в частности - самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" и дивизионная самоходная 152-мм гаубица 2С19 "Мста-С";
  • 1 средство ПВО - зенитный ракетный комплекс средней дальности 9K317M "Бук-M3";
  • 32 БпЛА;
  • 15 автомобилей;
  • 4 единицы спецтехники.

"Уничтожены 4 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359 230 военных.

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