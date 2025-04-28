Военные расходы в мире побили рекорд "холодной войны": какие страны в лидерах

Согласно исследованию, общая сумма военных расходов в мире в 2024 году достигла исторического максимума - 2,718 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Это самый большой годовой прирост военных расходов со времен завершения "холодной войны".

По данным специалистов, в прошлом году свои расходы на оборону увеличили более 100 стран мира. Правительства большинства стран ориентируются на военные нужды, часто за счет других статей бюджета, что может иметь серьезные экономические и социальные последствия для обществ в будущем.

Ключевыми факторами, повлиявшими на рост расходов в Европе, являются война в Украине и вопрос об уровне преданности США своим союзническим обязательствам в рамках НАТО. Эти факторы привели к тому, что расходы на оборону в Европе (включая Россию) выросли на 17% и достигли 693 млрд долларов, что превышает уровень расходов периода завершения "холодной войны". Единственной страной Европы, которая не увеличила свои военные расходы, стала Мальта.

Кто тратит больше всех

Расходы России на оборону в 2024 году составили 149 млрд долларов, что на 38% больше по сравнению с 2023 годом и вдвое больше, чем в 2015 году. Этот показатель составляет 7,1% ВВП России и 19% от всех государственных расходов.

В Украине военные расходы в 2024 году выросли на 2,9% и достигли 64,7 млрд долларов, что составляет 43% от российских расходов. В то же время, военные расходы в Украине составляют 34% от ВВП страны и это самый высокий показатель в мире. Исследователи убеждены, что из-за ограниченных финансовых ресурсов Украине будет трудно и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону.

Рост расходов на оборону также наблюдается в США, где расходы выросли на 5,7% и достигли 997 млрд долларов, что составляет 37% от мировых расходов на оборону в 2024 году.

Китай, вторая страна по объему военных расходов, увеличил свои оборонные расходы на 7%, достигнув примерно 314 млрд долларов, что является продолжением роста в течение последних 30 лет.

Особый рост расходов на оборону также наблюдается в Центральной и Западной Европе. Расходы Германии выросли на 28%, достигнув 88,5 млрд долларов, что сделало ее лидером в регионе по этому показателю.

Польша увеличила свои расходы на 31% - до 38 млрд долларов, что составляет 4,2% от ВВП страны.