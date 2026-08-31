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Военные будут разоблачать коррупцию без риска наказания: Кабмин предлагает ВР изменить закон

13:50 31.08.2026 Пн
2 мин
Что предлагает новый законопроект?
aimg Константин Широкун
Военные будут разоблачать коррупцию без риска наказания: Кабмин предлагает ВР изменить закон Фото: военные будут разоблачать коррупцию без риска наказания (Getty Images)
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Военнослужащие ВСУ могут получить более широкие права в сфере предотвращения коррупции, с этой целью в Минобороны подготовили новый законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, Кабмин Украины поддержал разработанный Министерством обороны соответствующий проект закона, которым предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ.

Новый законопроект предусматривает, что военнослужащие, выявившие возможные факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, будут иметь право отправлять сообщения в уполномоченные подразделения (уполномоченные лица) по предотвращению и выявлению коррупции.

Действующая редакция Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины предусматривает право военнослужащего подать обращение исключительно в случаях принятия незаконных решений командирами по поводу самого военного, нарушения его прав или незаконного привлечения к ответственности.

По проекту закона, военнослужащий, ставший обличителем, не может быть уволен со службы, принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут другим негативным мерам влияния через свое сообщение.

Как военнослужащему сообщить о коррупции

Законопроект предусматривает, что военнослужащие получат право самостоятельно определять каналы для уведомления:

  • внутренние (Единый портал сообщений обличителей и специальные телефонные линии);
  • регулярные (обращение в НАПК, Нацполицию, НАБУ, ДБР или прокуратуру);
  • внешние (информирование медиа, общественных объединений или профессиональных союзов).

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему продажи медикаментов для медучреждений и Сил обороны по искусственно завышенным ценам. Она нанесла государственному бюджету более 80 млн гривен ущерба.

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