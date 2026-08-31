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Військові викриватимуть корупцію без ризику покарання: Кабмін пропонує ВР змінити закон

13:50 31.08.2026 Пн
2 хв
Що пропонує новий законопроект?
aimg Костянтин Широкун
Військові викриватимуть корупцію без ризику покарання: Кабмін пропонує ВР змінити закон Фото: військові викриватимуть корупцію без ризику покарання (Getty Images)
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Військовослужбовці ЗСУ можуть отримати ширші права у сфері запобігання корупції, з цією метою у Міноборони підготували новий законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Так, Кабмін України підтримав розроблений Міністерством оборони відповідний проект закону, яким пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Новий законопроект передбачає, що військовослужбовці, які виявили можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, матимуть право надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Чинна редакція Дисциплінарного статуту Збройних Сил України передбачає право військовослужбовця подати звернення виключно у випадках прийняття незаконних рішень командирами щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності.

За проектом закону, військовослужбовець, який став викривачем, не може бути звільнений зі служби, примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий іншим негативним заходам впливу через своє повідомлення.

Як військовослужбовцю повідомити про корупцію

Законопроект передбачає, що військовослужбовці отримають право самостійно визначати канали для повідомлення:

  • внутрішні (Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії);
  • регулярні (звернення до НАЗК, Нацполіції, НАБУ, ДБР або прокуратури);
  • зовнішні (інформування медіа, громадських об'єднань чи професійних спілок).

Нагадаємо, СБУ викрила масштабну схему продажу медикаментів для медзакладів та Сил оборони за штучно завищеними цінами. Вона завдала державному бюджету понад 80 млн гривень збитків.

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