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Военные ТЦК попали в ДТП на Днепропетровщине: в военкомате сделали заявление

22:56 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: на Днепропетровщине произошло ДТП с участием военных ТЦК (Коллаж РБК-Украина)

В Каменском произошло ДТП с участием военнослужащих районного ТЦК и СП. В ведомстве подчеркивают, что событие не связано с мобилизационными мерами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

По предварительным данным, авария произошла в результате нарушения правил дорожного движения.

В результате ДТП травмировался мотоциклист. Его карета скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители национальной полиции Украины.

Они устанавливают все обстоятельства аварии и дадут ей соответствующую правовую оценку.

Напомним, недавно на Волыни местный житель вызвал аварию с участием служебного авто группы оповещения в селе Ворокомле.

В результате столкновения машина врезалась в электроопору, из-за чего четыре военнослужащих получили травмы и попали в больницу.

Кроме того, в Одесской области водитель районного ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий наехал на двухлетнего ребенка и покинул место происшествия.

Пострадавшего мальчика госпитализировали, а по факту ДТП полиция предприняла следственные действия.

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ТЦКДнепропетровская областьДТПМобилизация в Украине