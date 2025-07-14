Военные и ветераны могут получить до 1,2 миллиона гривен: как оформить выплату

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве ввели новую адресную денежную помощь на средства гигиены - 48 тысяч гривен в год. Ее получат отдельные категории киевлян, в частности ВПЛ, семьи с детьми с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, малообеспеченные семьи с младенцами и защитники Украины с медицинскими показаниями. Помощь будут выплачивать ежеквартально. Вместо товаров теперь - деньги.

Также мы рассказывали, что Кабмин изменил порядок предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военных. Теперь днем возникновения права на выплату считается дата актовой записи о смерти, а не дата смерти в свидетельстве. Новые правила также учитывают случаи пропавших без вести и неопознанных погибших. Постановление унифицирует подход к выплатам в условиях военного положения.

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