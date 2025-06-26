ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новые выплаты в Киеве: как получить 48 тысяч гривен на средства гигиены

Четверг 26 июня 2025 14:05
UA EN RU
Новые выплаты в Киеве: как получить 48 тысяч гривен на средства гигиены Фото: Денежная помощь в Киеве (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевская городская власть ввела адресную денежную помощь на средства гигиены в размере 48 тысяч гривен в год для отдельных категорий киевлян, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду.

Помощь будут оказывать семьям, в которых есть:

  • дети до 2 лет с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
  • дети до 18 лет с медицинскими показаниями;
  • многодетные малообеспеченные семьи с младенцами;
  • киевляне-защитники Украины с соответствующими медицинскими показаниями;
  • внутренне перемещенные лица, относящиеся к вышеупомянутым группам.

Выплаты составят 6 минимальных зарплат в год (в 2025-м это 48 тысяч гривен) и будут предоставляться ежеквартально - по 12 тысяч гривен каждые три месяца.

Ранее такая помощь предоставлялась в натуральном виде (гигиенические товары, подгузники и т.д.), но теперь город переходит на денежную форму. По словам Хонды, это решение приняли для удобства семей и оперативности - ведь ассортимент потребностей отличается, а обеспечить его централизованно было сложно.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявление и пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по месту регистрации или декларирования в столице.

Сейчас финансирование предусмотрено примерно для тысячи человек. Если потребность возрастет, город обещает искать дополнительные ресурсы.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует пилотный проект по базовой социальной помощи. Выплаты объединят несколько видов государственной поддержки для малообеспеченных семей - одиноких матерей, многодетных семей и тому подобное. На первом этапе помощь получат те, кто уже имеет соцвыплаты, а с октября - круг получателей расширится. Размер базовой выплаты - 4500 гривен. Проект продлится два года.

Также мы рассказывали, что Кабмин обновил порядок выплаты пенсий и соцпомощи по месту фактического проживания в Украине. Теперь в ведомости на выплаты добавили данные о дате рождения получателя. Пенсионеры могут получать деньги через "Укрпочту" или на банковский счет. Сейчас большинство пенсий - более 8,4 млн - выплачиваются через банки, еще почти 1,9 млн человек пользуются услугами "Укрпочты".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Военный
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины