Новые выплаты в Киеве: как получить 48 тысяч гривен на средства гигиены

Киевская городская власть ввела адресную денежную помощь на средства гигиены в размере 48 тысяч гривен в год для отдельных категорий киевлян, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду .

Помощь будут оказывать семьям, в которых есть:

дети до 2 лет с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

дети до 18 лет с медицинскими показаниями;

многодетные малообеспеченные семьи с младенцами;

киевляне-защитники Украины с соответствующими медицинскими показаниями;

внутренне перемещенные лица, относящиеся к вышеупомянутым группам.

Выплаты составят 6 минимальных зарплат в год (в 2025-м это 48 тысяч гривен) и будут предоставляться ежеквартально - по 12 тысяч гривен каждые три месяца.

Ранее такая помощь предоставлялась в натуральном виде (гигиенические товары, подгузники и т.д.), но теперь город переходит на денежную форму. По словам Хонды, это решение приняли для удобства семей и оперативности - ведь ассортимент потребностей отличается, а обеспечить его централизованно было сложно.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявление и пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по месту регистрации или декларирования в столице.

Сейчас финансирование предусмотрено примерно для тысячи человек. Если потребность возрастет, город обещает искать дополнительные ресурсы.