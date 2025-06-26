Новые выплаты в Киеве: как получить 48 тысяч гривен на средства гигиены
Киевская городская власть ввела адресную денежную помощь на средства гигиены в размере 48 тысяч гривен в год для отдельных категорий киевлян, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду.
Помощь будут оказывать семьям, в которых есть:
- дети до 2 лет с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- дети до 18 лет с медицинскими показаниями;
- многодетные малообеспеченные семьи с младенцами;
- киевляне-защитники Украины с соответствующими медицинскими показаниями;
- внутренне перемещенные лица, относящиеся к вышеупомянутым группам.
Выплаты составят 6 минимальных зарплат в год (в 2025-м это 48 тысяч гривен) и будут предоставляться ежеквартально - по 12 тысяч гривен каждые три месяца.
Ранее такая помощь предоставлялась в натуральном виде (гигиенические товары, подгузники и т.д.), но теперь город переходит на денежную форму. По словам Хонды, это решение приняли для удобства семей и оперативности - ведь ассортимент потребностей отличается, а обеспечить его централизованно было сложно.
Чтобы получить помощь, нужно подать заявление и пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по месту регистрации или декларирования в столице.
Сейчас финансирование предусмотрено примерно для тысячи человек. Если потребность возрастет, город обещает искать дополнительные ресурсы.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует пилотный проект по базовой социальной помощи. Выплаты объединят несколько видов государственной поддержки для малообеспеченных семей - одиноких матерей, многодетных семей и тому подобное. На первом этапе помощь получат те, кто уже имеет соцвыплаты, а с октября - круг получателей расширится. Размер базовой выплаты - 4500 гривен. Проект продлится два года.
Также мы рассказывали, что Кабмин обновил порядок выплаты пенсий и соцпомощи по месту фактического проживания в Украине. Теперь в ведомости на выплаты добавили данные о дате рождения получателя. Пенсионеры могут получать деньги через "Укрпочту" или на банковский счет. Сейчас большинство пенсий - более 8,4 млн - выплачиваются через банки, еще почти 1,9 млн человек пользуются услугами "Укрпочты".
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