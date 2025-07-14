Військові та ветерани можуть отримати до 1,2 мільйона гривень: як оформити виплату

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві запровадили нову адресну грошову допомогу на засоби гігієни - 48 тисяч гривень на рік. Її отримають окремі категорії киян, зокрема ВПО, родини з дітьми з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, малозабезпечені сім'ї з немовлятами та захисники України з медичними показаннями. Допомогу виплачуватимуть щоквартально. Замість товарів тепер - гроші.

Також ми розповідали, що Кабмін змінив порядок надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Тепер днем виникнення права на виплату вважається дата актового запису про смерть, а не дата смерті у свідоцтві. Нові правила також враховують випадки зниклих безвісти та невпізнаних загиблих. Постанова уніфікує підхід до виплат в умовах воєнного стану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.