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Військові та ветерани можуть отримати до 1,2 мільйона гривень: як оформити виплату

Фото: Одноразова грошова допомога для військових та ветеранів в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Хто має право на допомогу

Право на ОГД мають:

  • військові та звільнені зі служби особи, якщо інвалідність або втрата працездатності пов'язані з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини;
  • особи зі встановленим відсотком втрати працездатності - за умови, що ця втрата визнана протягом 3 місяців після звільнення.

Допомога не виплачується, якщо інвалідність або втрата працездатності виникли внаслідок:

  • правопорушення;
  • стану алкогольного або наркотичного сп’яніння;
  • умисного самоушкодження.

Скільки можна отримати

У 2025 році розміри допомоги залежать від групи інвалідності та причинного зв’язку.

Якщо інвалідність пов’язана з виконанням обов’язків військової служби:

  • I група - 1 211 200 гривень;
  • II група - 908 400 гривень;
  • III група - 757 000 гривень.

Якщо інвалідність пов’язана лише з проходженням служби:

  • I група - 363 360 гривень;
  • II група - 272 520 гривень;
  • III група - 211 960 гривень.

У випадку часткової втрати працездатності виплати залежать від відсотка втрати працездатності: від 7 500 гривень (5%) до 45 400 гривень (30%).

У разі зміни групи інвалідності або збільшення ступеня втрати працездатності передбачена доплата.

Як подати документи

Необхідно підготувати пакет документів, який включає:

  • заяву;
  • завірені копії довідки МСЕК або висновку ЕКОПФО;
  • документи військово-лікарської комісії;
  • паспорт, ІПН;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • військовий квиток (для іноземців).

Куди подавати:

  • військовослужбовці - до своєї військової частини;
  • звільнені з ЗСУ - до ТЦК та СП;
  • службовці інших формувань - до своїх структур (НГУ, СБУ, ДПСУ тощо).

Як ухвалюється рішення

Документи розглядають у військовій частині або ТЦК, потім передають до Міноборони. Після затвердження - кошти перераховуються заявнику.

У більшості випадків виплата відбувається впродовж 4 місяців з моменту подання повного пакета документів. Заяву треба подати у період до 3 років з дати встановлення інвалідності або втрати працездатності. Ці норми регулюються постановою КМУ №975, наказ МОУ №530.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві запровадили нову адресну грошову допомогу на засоби гігієни - 48 тисяч гривень на рік. Її отримають окремі категорії киян, зокрема ВПО, родини з дітьми з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, малозабезпечені сім'ї з немовлятами та захисники України з медичними показаннями. Допомогу виплачуватимуть щоквартально. Замість товарів тепер - гроші.

Також ми розповідали, що Кабмін змінив порядок надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Тепер днем виникнення права на виплату вважається дата актового запису про смерть, а не дата смерті у свідоцтві. Нові правила також враховують випадки зниклих безвісти та невпізнаних загиблих. Постанова уніфікує підхід до виплат в умовах воєнного стану.

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