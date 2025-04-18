Военные США уничтожили топливный порт хуситов в Йемене (видео)

В американском военном ведомстве заявили, что боевики хуситы "продолжали получать экономические и военные выгоды от стран и компаний, которые оказывают материальную поддержку иностранной террористической организации".

"Поддерживаемые Ираном хуситы используют топливо для поддержки своих военных операций, как оружие контроля и для получения экономической выгоды от хищения доходов от импорта", - рассказали в Центркоме.

Также американская сторона отмечает, что это топливо "должно законно поставляться народу Йемена".

"Несмотря на признание иностранных террористов, которое вступило в силу 5 апреля, корабли продолжали поставлять топливо через порт Рас-Иса. Прибыли от этих незаконных продаж непосредственно финансируют и поддерживают террористические усилия хуситов", - указывается в заявлении американских военных.

В CENTCOM рассказали, что 17 апреля ВС США "приняли меры, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов хуситов, и лишить их незаконных доходов, которые финансировали усилия хуситов терроризировать весь регион в течение более 10 лет".

"Цель этих ударов заключалась в том, чтобы уменьшить экономический источник власти хуситов, которые продолжают эксплуатировать своих соотечественников и причинять им большую боль", - пояснили операцию в Центркоме.

Кроме того, американская сторона уверяет, что данный удар "не имел целью нанести вред народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго подчинения хуситов и жить мирно".

Между тем представитель подконтрольного хуситам министерства здравоохранения в Йемене заявил, что во время обстрела погибли по меньшей мере 17 человек и были ранены десятки работников порта, передает Reuters.

Добавим, в сети уже появились кадры последствий ударов со стороны военных США, в частности на видео показана горящая топливная инфраструктура, которую использовали йеменские хуситы в порту Рас-Иса.

Топливный порт Ras Isa - главный топливный порт поддерживаемых Ираном террористов хуситов в Йемене - горит после целенаправленных ударов



ФАФО.

pic.twitter.com/RzoiXVnJaO - Dr. Eli David (@DrEliDavid) 17 апреля 2025 г.

Операция США против йеменских хуситов

Напомним, в прошлом месяце США возобновили широкомасштабные удары по объектам йеменских хуситов, которых поддерживает Тегеран.

Вашингтон утверждает, что такие военные операции не прекратятся, пока хуситы не прекратят атаки на корабли в Красном море.

Как сообщалось ранее, 16 марта хуситы обстреляли авианосец США USS Harry S Truman в Красном море.

Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за атаки хуситов на корабли в Красном море лежит на Иране. Он добавил, что страну ждут "ужасные последствия".

А 17 апреля появилась информация о том, что военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене.