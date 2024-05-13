Военные США сбили еще один беспилотник хуситов над Аденским заливом

В обновленных данных от Центркома указывается, что соответствующий дрон был уничтожен американскими военными в воскресенье.

"Приблизительно в 3:30 утра (по времени Саны) 12 мая силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили один беспилотный воздушный комплекс (UAS), запущенный поддерживаемыми Ираном хуситами над Аденским заливом из районов, контролируемых хуситами в Йемене", - говорится в заявлении.

В Центркоме отметили, что сообщений о пострадавших и поражении или повреждении кораблей США, коалиции или торговых судов не было.

"Было определено, что UAS представляет непосредственную угрозу как силам коалиции, так и торговым судам в регионе. Эти действия предпринимаются, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов", - пояснили американские военные. .

Операция США и союзников по защите кораблей на Ближнем Востоке

Следует отметить, что сбитие дрона хуситов 12 мая стало одним из серии других поражений воздушных целей в последние дни. Так, в Центркоме заявляли, что военные США и их союзников отбили несколько атак хуситов - боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.

Речь идет, в частности, о ликвидации трех дронов 11 мая над Красным морем, а также о сбитии беспилотника хуситов самолетом коалиции 10 мая над Аденским заливом. Тогда военные США также заявили, что дроны представляли угрозу как силам коалиции, так и торговым судам.

Напомним также, в конце мая военные США уничтожили 4 беспилотника хуситов, которые те запустили для ударов по торговым кораблям в Красном море.

А 27 апреля стало известно, что американские военные уничтожили надводный дрон и воздушный беспилотник, обнаруженные в контролируемых боевиками-хуситами районах Йемена.