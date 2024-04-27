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Представляли угрозу судоходству. Военные США уничтожили дроны хуситов в Йемене

Суббота 27 апреля 2024 04:27
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Представляли угрозу судоходству. Военные США уничтожили дроны хуситов в Йемене Фото: (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки уничтожили надводный дрон и воздушный беспилотник, обнаруженные в контролируемых боевиками-хуситами районах Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных Сил США (CENTCOM).

Отмечается, что также был замечен запуск одной противокорабельной баллистической ракеты "из поддерживаемых Ираном районов Йемена, контролируемых террористами-хуситами, в Аденский залив". Это произошло вчера утром по местному времени.

"Сообщений о пострадавших или повреждениях со стороны кораблей США, коалиции или коммерческих кораблей не было", - рассказали в Центркоме.

Кроме того, позже того же дня, USCENTCOM "успешно поразил и уничтожил" один беспилотный надводный корабль (USV) и один беспилотный летательный аппарат. (БПЛА) в районах Йемена, контролируемых хуситами.

В американском военном ведомстве указали, что, как было установлено, указанные воздушные цели представляли "непосредственную угрозу для США, коалиционных и торговых судов в регионе".

"Данные действия предпринимаются, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов", - отмечается в заявлении Центркома.

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