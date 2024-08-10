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Военные США подверглись атаке в Сирии, - Reuters

Иллюстративное фото: американские войска были атакованы в Сирии (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Владимир Костырин

Военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке с беспилотника. Предварительно, в результате удара пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об инциденте рассказал западному новостному агентству американский чиновник в пятницу.

"Первые сообщения не указывают на какие-либо ранения, однако медицинское обследование продолжается. Сейчас мы проводим оценку ущерба", - сказал чиновник США журналистам на условиях анонимности.

Нападение произошло в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, возглавляемой Штатами.

Отмечается, что эта атака стала второй за последние дни на ВС США на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Так, ранее в начале недели на западе Ирака пятеро военнослужащих США получили ранения в результате ракетного удара с "Катюши" по авиабазе Айн аль-Асад. В этой атаке Пентагон обвиняет поддерживаемые Ираном прокси.

Позже стало известно, что Силы безопасность Ирака арестовали группу лиц, причастных к этому удару, в результате чего были ранены американские военные.

Напомним, Штаты имеют 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в соседнем Ираке.

Вашингтон заявляет, что они выполняют миссию по консультированию и помощи местным силам, которые пытаются предотвратить возрождение террористической группировки "Исламское государство", которая в 2014 году захватила значительные территории обеих стран, но позже была оттеснена.

Между тем, отметим, что по данным Центрального командования Вооруженных сил США, "ИГИЛ" готовится к усилению своей активности и увеличению атак на Ближнем Востоке.

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