Военные США заявили о запуске хуситами баллистики и сбитии крылатой ракеты в Йемене

В районе Йемена, контролируемого хуситами, ударом военных Соединенных Штатов Америки была уничтожена крылатая ракета. Перед этим боевики запустили две противокорабельные баллистические ракеты в Красное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно обновленным данным американского военного командования, вечером 23 мая силы США USCENTCOM "успешно нанесли удар по одной крылатой ракете (LACM) в районе Йемена, контролируемом хуситами", которых поддерживает Иран.

"Было определено, что LACM представляет непосредственную угрозу силам США, коалиционным силам и торговым судам в регионе", - рассказали в Центркоме.

Также отмечается, что ракету хуситов ликвидировали с целью защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов".

Кроме того, по данным Центркома, утром 23 мая хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в Красное море.

Американские военные уточнили, что сообщений о пострадавших или повреждениях со стороны кораблей США, коалиции или коммерческих кораблей не было.

"Такое злонамеренное и безрассудное поведение хуситов, которых поддерживает Иран, продолжает угрожать региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе", - отмечается в заявлении.

Атаки хуситов на корабли в Красном море и операция США и союзников по защите судоходства

Напомним, с осени прошлого года йеменские хуситы активизировали воздушные удары по коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе. Боевики объясняли такие действия поддержкой организации ХАМАС, против которой Израиль начал военную операцию в ответ на масштабное нападение террористов на израильское государство в октябре 2023 года.

Впоследствии военные США вместе с коалицией начали меры по защите гражданских кораблей в регионе. Кроме того, западные партнеры нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене.

Ранее сообщалось, что 19 марта боевики атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. После этого, 24 марта, хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы - тогда судно вспыхнуло.

Как сообщалось, в мае военнослужащие США ликвидировали над Аденским заливом очередной беспилотник, запущенный из контролируемых хуситами районов Йемена. Перед этим были уничтожены четыре беспилотника, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.