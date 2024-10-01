Жилье в новостройках Киева дорожает. Сколько стоит купить квартиру осенью

В Киеве восстановилось немало объектов строительства. Некоторые компании не смогли адаптироваться к войне и до сих пор не могут сдать дома, которые начали строить еще в 2021-м. Чтобы компенсировать затраты, компании поднимают цены на квадратные метры.

Что происходит на рынке недвижимости Киева и области и как выросла стоимость жилья в новостройках, в комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости, основательница агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук.

Как выросли цены на жилье в новостройках Киева

По сравнению со стоимостью жилья до полномасштабного вторжения, сейчас цены почти выровнялись в долларовом эквиваленте. А в гривне стоимость жилья выросла, говорит Елена Бондарук.

"С 2021 года курс доллара вырос в 1,5 раза. Так что и стоимость квадратного метра в новостройке в гривне выросла также. За это период существенно повысилась себестоимость материалов, оборудования, технологий, используемых в строительстве. Все это в комплексе повлияло на рост цен", – рассказывает специалист.

Также на цены повлияла ситуация безопасности в стране. Стоимость жилья росла там, куда чаще всего переезжали внутренние переселенцы. Преимущественно это крупные города, в том числе Киев и область.

"Средняя стоимость квадратного метра в новостройке Киева сейчас составляет 1300 долларов США. Во Леве еще выше: там стоимость выросла до 1400 долларов. Чего не скажешь о приближенных к боевым действиям областям, городам. Для сравнения, в Запорожье средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет около 600 долларов. Речь идет не о премиальном жилье, а о квартирах комфорт-класса", – говорит он.

Фото: Иногда застройщики предлагают рассрочку даже на уже введенные в эксплуатацию жилые комплексы (Виталий Носач/РБК-Украина)

Возобновляется строительство в Киевской области

Области, отдаленные от военных действий, активно застраиваются. Киевская область – не исключение. Здесь активизировались многие объекты строительства: от многоквартирных ЖК до таунхаусов и частных домов, говорит собеседница.

"В процентном соотношении цены в Киевской области выросли даже больше, чем в Киеве. Это связано с тем, что в области преимущественно строятся комплексы эконом-класса, и там более широкий выбор разных типов жилья: от смарт-квартир до полноценных 1-комнатных, которые пользуются самым большим спросом", – описывает тенденцию риелтор.

При этом из-за войны до сих пор сложно зарабатывать на инвестициях в недвижимость – как в области, так и в самой столице.

"Раньше Киеве при инвестициях в новостройку можно было за 1,5-2 года строительства получить 30% прибыли по продаже квартиры в сданном в эксплуатацию доме. Сейчас иногда на вторичном рынке цены не отличаются от инвестиционных, а бывает что и дешевле. Но в новостройке есть большое преимущество – можно не иметь всю сумму на руках”, – добавляет специалист по недвижимости.

При внесении первого взноса остаток разбивается на месяцы или кварталы и погашается до ввода в эксплуатацию дома. Иногда застройщики предлагают рассрочку даже на уже введенные в эксплуатацию жилые комплексы.