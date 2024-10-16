13-й не в спросе. На каком этаже лучше всего покупать жилье и почему

Полномасштабная война повлияла на рынок недвижимости и ее тренды – существенно снизился спрос на верхние этажи в высотках, поскольку есть риск падения обломков ракет. Также украинцы отказываются от верхних этажей из-за вероятности блекаутов, из-за которых не будут работать лифты.

На какие этажи наибольший спрос

"Со времени отключений электроэнергии из-за обстрелов стали более популярны первые этажи. Особенно упал спрос на последние этажи, где преимущественно размещались пентхаусы, так как есть опасности падения обломков ракет. Последние 3 этажа считаются наиболее опасным", – объясняет эксперт с недвижимості Елена Бондарук.

Самые низкие этажи тоже имеют свои недостатки. Обычно их неохотно выбирают, потому что они считаются менее безопасными из-за большей вероятности проникновения в них воров. Также есть риски попадания в жилище неприятных запахов с улицы, а еще большая видимость жилья для прохожих.

Исследования показывают, что для квартир массового сегмента цена на первый этаж может быть до 30% ниже за цену на второй этаж, в бизнес-классе – до 24%, у премиальных и элитных квартир – 1,5%.

Среди украинцев самыми популярными являются 3-8 этажи. Это влияет на цену, по данным риелторов, стоимость на этих этажах может быть на 3-4 тыс. долларов выше, чем за аналогичное жилье на высоких этажах. Интересно, что до войны люди в среднем доплачивали до 20% за верхние этажи, потому что оттуда лучшие виды.

Также средние этажи считаются наиболее безопасными в условиях войны, поскольку на верхних есть риск падения обломков ракет и "Шахедов", а на нижних – повреждение жилья в результате ведения уличных боев.

"Особенно в спросе третий и четвертый этажи. На них удобно подняться в случае отключения лифта или электроэнергии, и для здоровья считаются более комфортными для тех, кто страдает от перепада давления", – говорит Бондарук.

Несмотря на распространенный предрассудок по поводу числа 13, он не влияет на выбор жилья украинцами.

"Не встречала суеверных людей, кто бы с опаской относился к 13 этажу. Но он не столь популярен из-за высотности. На него продавцы дают скидки, как и на все высокие этажи", – добавляет эксперт.

Война снизила спрос на верхние этажи в высотках (фото: Freepik)

Влияет ли высотность этажа на цены при аренде

Из-за отключений электроэнергии, которые раньше были в столице, появилась тенденция, когда владельцы сдавали свои квартиры на высоких этажах и снимали на низких, поскольку семьям с маленькими детьми трудно было высоко подниматься без лифта. Но это явление не приобрело массовый характер.

"Возможно, есть такие случаи, где владельцы сдают свои квартиры на высоких этажах, а снимают на низких, но я встречаю преимущественно тех, кто сдает свою недвижимость и снимает с лучшими условиями или ближе к работе", – говорит Бондарук.

По ее словам, цены на одинаковые квартиры на разных этажах аналогичные, но спрос на низкие этажи больше.

"Квартиры на первых этажах скорее находят арендаторов. Но уже у многих ЖК стоят генераторы и в таком случае этаж не имеет большого значения", –объясняет эксперт.

Добавим, что больше всего в условиях войны на стоимость жилья, кроме его площади и наличия ремонта, влияют факторы безопасности – есть ли рядом стратегические объекты, которые может обстреливать враг, наличие укрытия, отсутствие панорамных окон и т. д.